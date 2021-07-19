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Франція не вимагатиме ПЛР-тест в українців, щеплених схваленими у ЄС вакцинами

Китайської CoronaVac у переліку немає.

Франція не вимагатиме ПЛР-тест в українців, щеплених схваленими у ЄС вакцинами
Фото: EPA/UPG

Мандрівникам з України, які щеплені від COVID-19, не потрібно мати негативний ПЛР-тест для в'їзду до Франції.

Про це інформує пресслужба посольства Франції в Україні.

"Мандрівникам з України, щепленим проти COVID-19 вакциною, визнаною Європейським медичним агентством, більше не потрібно мати негативний ПЛР-тест для в'їзду до Франції", - йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

Там додали, що визнані EMA вакцини - Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. Китайської CoronaVac у переліку немає.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що для українців відкрили кордони країни Балтії.

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