Кіберфахівці Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків.

Орієнтовно сума грошей, яку злочинці отримували щороку, сягала понад $150 млн.

"У цій схемі було об’єднано роботу мережі агентів-посередників, які за винагороду «допомагали» морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації, і несанкціоноване втручання в державний реєстр. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Тож він був змушений звертатися до посередника. А той за допомогою нелегітимного додатку завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження", - розповіли в СБУ.

"Аген" отримував від 3-8 тис. доларів, залежно від посади моряка.

Встановлено, що у схемі були задіяні колишні та нинішні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Кіберфахівці встановили, що держреєстр документів моряків та автоматизовані системи контролювали сторонні особи. Вони ж і мали доступ до цих ресурсів, хоча ті розроблялися та були придбані за державні кошти. Зловмисники координували свою роботу в різних меседжерах.

"Наразі реєстр і супутні автоматизовані системи вилучено, а доступ до них стороннім особам, у тому числі фігурантам кримінального провадження, - заблоковано. СБУ вживає усі організаційно-технічні заходи, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави та відновити його стабільну роботу", - зазначається в повідомленні.

В офісах, дата-центрах і в місцях проживання фігурантів проведено обшуки. Вирішується питання про повідомлення підозр. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 29 червня Рада ухвалила спрощення процедури підтвердження дипломів моряка.