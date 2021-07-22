Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Меркель обговорила з Путіним Мінські домовленості, транзит газу та "Північний потік-2"
Меркель обговорила з Путіним Мінські домовленості, транзит газу та "Північний потік-2"
США закликали Україну втриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", – Politico (оновлено)
США закликали Україну втриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", – Politico (оновлено)
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
ГоловнаСуспільствоЖиття

Синоптики прогнозують в Україні теплу й суху погоду

Лише вночі на крайньому сході країни, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ.

Синоптики прогнозують в Україні теплу й суху погоду
Фото: radozamok.com.ua

У найближчі три доби теплу й переважно суху погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, у п'ятницю, 23 липня, в Україні без опадів, лише вночі на крайньому сході країни, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, в південній частині до 18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

У суботу, 24 липня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-29°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також