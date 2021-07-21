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Підозрюваного у піратстві українця заарештували на 48 діб

Це перший в історії України випадок, коли особі повідомлено про підозру у піратстві.

Підозрюваного у піратстві українця заарештували на 48 діб
Фото: СБУ

Жителю Миколаївської області, якому оголосили підозру за фактом захоплення судна в Індійському океані, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає Укрінформ.

"Щойно за клопотанням слідчого СБУ Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", - сказав він.

Нагадаємо, СБУ затримала громадянина України, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення. Йому українцю оголосили підозру за ч. 1 ст. 446 Кримінального кодексу України, а саме: застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих дій щодо екіпажу морського судна.

Це перший випадок в історії України, коли особі повідомлено про підозру у піратстві.

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