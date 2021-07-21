Суд у справі Кернеса почав допитувати свідків обвинувачення

Київський районний суд Полтави в середу почав допитувати свідків обвинувачення у справі щодо колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінника і Євгена Сміцького.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні були допитані перші сім свідків обвинувачення із 74-х, заявлених прокуратурою", - сказав агентству адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

За його словами, жоден із допитаних не дав свідчень, що підтверджують обвинувачення, висунуті Кернесу і його охоронцям.

"Жоден зі свідків, відповідаючи на запитання прокурора, суду й сторони захисту, жодним чином не підтвердив обвинувачення, висунуті Геннадію Адольфовичу та його охоронцям", - сказав Гунченко.

Наступне засідання суду призначено на 16 серпня. На ньому планується продовжити допит свідків обвинувачення.

Як повідомляли, 16 грудня 2020 року Кернес помер на 62-му році життя у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

29 січня 2021 року суд вирішив не закривати справу стосовно Кернеса у зв'язку з його смертю і продовжити розгляд, оскільки на цьому наполягали родичі обвинуваченого та захист.

Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу. Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому Кернес особисто бив активістів, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження проти Кернеса.

31 січня 2020 року повідомляли, що справу розглядатимуть у суді заново.