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Суд у справі Медведчука перенесли на кінець липня

Нардеп перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Суд у справі Медведчука перенесли на кінець липня
Фото: Lb.ua

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на домашній арешт народному депутатові Віктору Медведчуку не сьогодні, які планувалось. Рішення буде прийнято 30 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Це сталося через те, що матеріали справи, а це 15 томів, передали в суд тільки сьогодні.

Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та в порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану з ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки Глибока, що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні. 

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Козаку досі не обрали запобіжний захід. Прокурори та слідчі планують просити суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень.

У червні розшукуваний депутат Козак задекларував проживання у Білорусі.

13 липня суд заарештував майно оголошеного в розшук нардепа Козака.

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