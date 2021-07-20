Суд у справі Медведчука перенесли на кінець липня

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на домашній арешт народному депутатові Віктору Медведчуку не сьогодні, які планувалось. Рішення буде прийнято 30 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Це сталося через те, що матеріали справи, а це 15 томів, передали в суд тільки сьогодні.

Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та в порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану з ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки Глибока, що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Козаку досі не обрали запобіжний захід. Прокурори та слідчі планують просити суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень.

У червні розшукуваний депутат Козак задекларував проживання у Білорусі.

13 липня суд заарештував майно оголошеного в розшук нардепа Козака.