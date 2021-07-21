ДБР передало в суд обвинувачення проти фігурантки справи Татькова

Жінці інкримінують розподілення майже тисячі справ у ручному режимі.

Державне бюро розслідувань 19 липня передало в Печерський районний суд Києва обвинувальний акт проти колишньої працівниці апарату Вищого господарського суду України.

Їй закидають незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду в період, коли ним керував Віктор Татьков, повідомляється на сайті ДБР.

"У 2011 році жінка систематично втручалася в роботу автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду». Як наслідок, щонайменше у 979 випадках розподіл касаційних скарг здійснювався на заздалегідь обраного суддю, а не автоматично", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваній, ім'я якої не вказано, інкримінують ч. 2 ст. 376-1 Кримінального кодексу. Їй може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Генпрокуратура підозрює Татькова у створенні злочинної організації та участі в ній із залученням окремих керівників і суддів господарських судів, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих та інших осіб з метою систематичного одержання неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном.

Татькова оголошено в розшук за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 1 ст. 255 (створення ОЗУ), ч. 4 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособництво в прийнятті суддею неправосудного рішення), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 2 ст. 376-1 (втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу.

До цього, в жовтні 2016 року, Генпрокуратура повідомила Татькову та колишньому заступнику голови суду Артуру Ємельянову підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ (ч. 2 ст. 376 і ч. 2 ст. 376-1 КК).

Татьков виїхав за кордон на лікування до вручення йому підозри.

Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За даними ЗМІ, за часів Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" в київських судах.

Вищий господарський суд було ліквідовано в 2017 році в ході судової реформи, що передбачала створення нового Верховного Суду, до складу якого входить Касаційний господарський суд.