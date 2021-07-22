У Святошинському суді Києва 20 липня відбулося засідання по справі щодо, у справі щодо колишнього працівника полку міліції “Беркут” Ростислава Пацеляка. Суд дослідив відео та фото стосовно подій 18 лютого 2014 року.

У залі суду був потерпілий Олександр Тимошенко, якого того дня поранили і який знімав вказані події.

Після перегляду матеріалів прокурорка Офісу генерального прокурора Ірина Самборська зазначила суду, що задокументовані події відбувалися на перехресті вулиць Інститутської та Шовковичної. Прокурорка вказала на присутність співробітників “Беркуту” на відео, а також беззбройних протестувальників на перехресті двох вулиць.

Фото: Олександр Тимошенко

“Спостерігали на будинку Інститутській трьох спецпризначенців, які у свою чергу були озброєні та кидали в натовп, зокрема у протестувальників, світлошумові гранати, здійснювали постріли. Крім того, як мною вже зазначалося, ми спостерігали вибухи і в той же час, відповідно до ст. 91 КПК України, вказаний фрагмент засвідчує обставини, які підлягають доказуванню, це подія кримінального правопорушення", – заявила Самборська.

На питання судді Анатолія Ясельського, чи був на відео зображений Ростислав Пацеляк та його підрозділ, прокурор відповіла, що нині обвинувачення не звертає увагу суду на те, що на відео зафіксований обвинувачений.

Фото: Олександр Тимошенко

“На даний час можу опиратися в сукупності тих доказів, які дослідили під час інших судових засідань. Я не можу суд наперед орієнтувати. Однак, в сукупності з іншими доказами, які в тому числі будуть досліджені у подальшому і містяться у кримінальному провадженні, в сукупності сторона обвинувачення вважає доведенням його вини”, - додала прокурор.

Олександр Тимошенко, якого того дня поранили саме в районі вулиць Інститутської та Шовковичної, вказав, що на відео Пацеляк безпосередньо не зображений, але потерпілий також вказав на те, що обвинувачений не протидіяв застосуванню сили з боку міліції.

“А зараз ми бачимо, що немає реакції правоохоронців на неправомірні дії правоохоронців, які з даху на голову кидають натовпу гранати. Немає заяви обвинуваченого, що так не можна діяти, доповідей, рапортів, що це порушення. А там є така стаття, що він не реагував відповідним чином на такі події", - заявив він.

Адвокат Ростислава Пацеляка Наталя Вознюк зазначила, що не погоджується із прокурором щодо місця скоєння правопорушення.

“Оскільки на початку відео Маріїнський парк, який не входить до обвинувального акту і не є об’єктом дослідження та доказування. Щодо правоохоронців, які ніби йдуть по вулиці Інститутській, хочу наголосити, що правоохоронці йдуть по вулиці Грушевського. На відео, погоджуюсь із потерпілим Тимошенком, не зображеного мого підзахисного Пацеляка. Особи, які знаходяться на даху, вони у чорній формі. Прокуратура мала встановити, хто ті чотири особи. Їхнє завдання було встановити, чи співмірне застосування спеціальних засобів до осіб, які знаходилися внизу", - додала вона.

Далі обвинувачений Ростислав Пацеляк заявив у суді, що офіс “Партії регіонів” 18 лютого підпалили близько 11 години.

“Всі відео, які ми бачимо, вони зроблені на вулиці Липській, там, де стоять ряди правоохоронців. Тобто те все відбувається до 11 години по часу. А нам, мені, інкримінують, що підрозділ був з 12 до 14 години і зовсім в іншому місці", - заявив він.

У відповідь на заяву Пацеляка, потерпілий Тимошенко додав: “По-перше по часу, ви, можливо, не звернули уваги, що я говорю з 10:30 до 15:53 - всі фотографії є. Просто вони не в послідовності певній, яка дозволяє прив’язку зробити. А що стосується місця, то там Липська 10-та, 20-та частина Липська, а там на перехрестях відбувалося. Там, де я був потім поранений. На одній барикаді і на перехресті", - сказав він.

Нагадаємо, полковника міліції львівського “Беркуту” Ростислава Пацеляка обвинувачують у перешкоджанні роботі журналістам, перевищенні службових повноважень та протидії мирним зібранням 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку в центрі Києва.

Епізоди справи стосуються подій на Інститутській, Грушевського та у Кріпосному провулку 18 лютого 2014 року. У справі 174 потерпілих, серед яких шестеро народних депутатів та двоє журналістів.