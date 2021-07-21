19 липня у Шевченківському суді Києва пройшло судове засідання у справі про розгін мітингувальників на Майдані 30 листопада 2013 року. Під час огляду фотознімків, потерпілий вказав на обвинуваченого ексберкутівця.

Фото: Тетяна Безрук

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua.

На фото, які оглядали під час засідання в суді, були зображені працівники “Беркута”, які мали характерний синій камуфляж, а також мітингувальники та працівники внутрішніх військ.

Потерпілий Сергій Колоша, якого тієї ночі побили, розповів суду, кого йому вдалося ідентифікувати на зображеннях подій 30 листопада 2013 року.

"Бачимо, позаду за ВВшниками, підготовка до заходу беркутівців на Майдан. Бачимо великі колони і можна диференціювати замком полку київського “Беркуту” Дидюка та Тягнирядна (Андрій Дидюк та Микола Тягнирядно - колишні співробітники київського “Беркуту”, справу щодо них прокуратура також передала до суд, їх обвинувачують у перевищенні службових повноважень та перешкоджанню проведенню мітингів - ред.). Також силует Євгена Антонова, командира третьої роти", - розповів Колоша.

Фото: Тетяна Безрук

У відповідь на це адвокат обвинуваченого Олега Бойка Володимир Смехнов зазначив, що слова потерпілого є припущенням щодо ідентифікації беркутівців.

"Жодної експертизи щодо ідентифікації осіб, які зображені на даному фото з особами Дидюка, Тягнирядна та інших осіб київського "Беркута" не проводилось", - заявив Смехнов.

На іншому фото Сергій Колоша вказав на самого обвинуваченого Бойка. "Он позаду людина, яка для мене, бачимо силует і обличчя Олега Бойка. Для мене це черговий доказ того, що він командував тими, хто мали щити. В кінці бачимо силует Кусюка, без бронежилета, людина з вусами і шапка-”вушанка”", - зазначив він.

Нагадаємо, що колишній співробітник міліції Олег Бойко обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями.