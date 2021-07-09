Розгін Майдану 30 листопада: адвокат обвинуваченого заявив відвід судді, бо той засудив двох ексберкутівців

Ейсмонта і Мохоня засудили за тим самим епізодом, який інкримінують Олегу Бойку.

Адвокат обвинуваченого екскомандира київського “Беркута” Олега Бойка Володимир Смехнов заявив про відвід судді Шевченківського суду Києва Володимира Бугеля. Адвокат вважає, що суддя упереджений у справі щодо його підзахисного.

“Подальший розгляд кримінального провадження за головуванням судді Шевченківського районного суду Бугеля є неможливим унаслідок наявності упередження судді Бугеля в даному провадженні, на що вказують наступні обставини. 14 червня 2021 року за участю головуючого судді Бугеля у відкритому судовому засіданні у справі було ухвалено вирок, яким Ейсмонта та Мохоня визнано винуватими у вчиненні злочину”, – зазначив у суді Володимир Смехнов.

Адвокат зазначив, що кримінальні провадження щодо ексберкутівців Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня та обвинуваченого Олега Бойка стосуються одних і тих самих подій уночі 30 листопада 2013 року під час протестних акцій на Майдані Незалежності в Києві.

Фото: Тетяна Безрук Адвокат обвинуваченого Олега Бойка Володимир Смехнов

“Зазначеним вироком встановлено, що вказані дії обвинувачених, які судом визнані доведеними, доводяться наданими прокурором відео- та фотоматеріалами. Надані стороною обвинувачення докази суд вважає належними та допустимими. Ті самі докази досліджувалися і в провадженні Бойка, – додав захисник Смехнов. – Таким чином, розгляд даного провадження за головуванням судді Бугеля буде незаконним, оскільки під час винесення обвинувального вироку у аналогічних подіях відносно Ейсмонта та Мохоня суд сформував свою думку та внутрішні переконання, які будуть тяжіти під час розгляду кримінального провадження за обвинувальним актом щодо Бойка”.

Нагадаємо, що колишній співробітник міліції Олег Бойко обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями.

Стосовно колишніх працівників міліції полку особливого призначення “Беркут” Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня Шевченківський суд Києва виніс рішення про перевищення ними службових повноважень, вчинене групою осіб, що супроводжувалося насильством чи погрозою насильством та засудив до трьох років позбавлення волі, а також заборонив обіймати посади у правоохоронних органах упродовж трьох років.