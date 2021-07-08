Ткаченко закликав "задовольняти жагу до подорожей" поїздками Україною

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував співвітчизникам узяти участь у програмі Держагентства розвитку туризму "Мандруй Україною".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Жагу до подорожей необхідно задовольняти. Попри карантин. Найкращий вихід у такій ситуації — це "Мандруй Україною". У нашій країні десятки напрямків, які можна обрати для дозвілля з друзями чи сім’єю на вихідні. Або ж спланувати повноцінну відпустку. Я бував у багатьох регіонах України, і кожен з них особливий", - написав він.

Ткаченко також запропонував свій особистий ТОП-6 для відпочинку чи культурного туризму.

Міністр культури навів приклади своїх улюблених місць відпочинку: Переяслав, Полтава, Чернігів, Закарпаття, Черкащина та Одеса.

Нагадаємо, більше ніж половина українців не планують відпустку цього року, а з тих, хто має намір відпочивати, 53% проведуть відпустку в Україні.

Влітку минулого року 66% українців у відпустці не були і станом на серпень не збиралися. Серед тих, хто вже був у відпустці, 43% проводили її у своєму населеному пункті і стільки ж - у іншому регіоні України, лише 9% виїжджали за кордон.

На початку квітня 2020 року пів мільйона киян взяли відпустку за свій рахунок у зв’язку з карантином.