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В ОБСЄ заявили про подальше зростання числа порушень "режиму тиші" на Донбасі за два тижні

Українська делегація заявляє, що РФ ігнорує всі пропозиції та ініціативи.

В ОБСЄ заявили про подальше зростання числа порушень "режиму тиші" на Донбасі за два тижні
Фото: Макс Левин

Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил та засобів і поблизу них.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ за підсумками чергової зустрічі Тристоронній контактній групі на рівні глав делегацій.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Гайді Грау констатувала, що "сторони наразі не демонструють готовність до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню".

Грау також представила двох нових координаторів робочих груп ТКГ. Сільві-Аньєс Берману тепер призначена координатором політичної робочої групи, а Шарлотта Реландер почала працювати в якості координатора гуманітарної робочої групи.

Раніше повідомляли, що Тристоронню контактну групу покидають модератори від ОБСЄ П'єр Морель і Тоні Фріш.

Нагадаємо, вчора відбулося чергове засідання ТКГ по Донбасу. Як повідомили в українській делегації, всі пропозиції та ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі "не зустрічають належної реакції російської сторони".

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