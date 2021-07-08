В ОБСЄ заявили про подальше зростання числа порушень "режиму тиші" на Донбасі за два тижні

Українська делегація заявляє, що РФ ігнорує всі пропозиції та ініціативи.

Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил та засобів і поблизу них.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ за підсумками чергової зустрічі Тристоронній контактній групі на рівні глав делегацій.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Гайді Грау констатувала, що "сторони наразі не демонструють готовність до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню".

Грау також представила двох нових координаторів робочих груп ТКГ. Сільві-Аньєс Берману тепер призначена координатором політичної робочої групи, а Шарлотта Реландер почала працювати в якості координатора гуманітарної робочої групи.

Раніше повідомляли, що Тристоронню контактну групу покидають модератори від ОБСЄ П'єр Морель і Тоні Фріш.

Нагадаємо, вчора відбулося чергове засідання ТКГ по Донбасу. Як повідомили в українській делегації, всі пропозиції та ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі "не зустрічають належної реакції російської сторони".