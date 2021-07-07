Окупанти обстріляли з гранатометів українські позиції біля Пісків

Від початку цієї доби в зоні бойових дій на сході України зафіксований 1 обстріл з боку російських окупантів. Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях військовослужбовців ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 ранку 7 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.