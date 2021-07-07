На пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємєцке" чоловік спалив свою Škoda Octavia. Автомобіль спалахнув на словацькій частині пункту пропускного пункту.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За попередньою інформацією, власник автомобіля на іноземній реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми із документами, а після цього намагався втекти на українську територію, де його й затримали українські прикордонники та одягли на нього кайданки.

"За моєю інформацією - чоловік громадянин Чехії. Усім автомобілям в черзі словацькі прикордонники віддали паспорти і рекомендували їхати на інші пункти пропуску. Наразі більше інформації нема", - додав він.