На Закарпатті затримали інспекторку одного з прикордонних підрозділів за корупцію та зловживання впливом. Військовослужбовицю затримали поблизу місця проживання під час отримання нею третьої частини хабаря в розмірі 3 тисяч євро.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це інформує Державна прикордонна служба.

"Встановлено, що загальна сума неправомірної вигоди складала 8000 євро. За такі кошти інспектор обіцяла сприяти у швидкому отриманні іноземного громадянства, використовуючи власні контакти у дипломатичних установах. У вартість «послуг» жінка також включила перевірку паспортного документа за допомогою баз даних прикордонних відомств України та іноземної держави, а також сприяння у безперешкодному перетинанні кордону. Забезпечуючи підготовку паспортів країн ЄС та Ізраїлю жінка послуговувалася власними зв’язками в Україні та закордоном", - сказано в повідомленні.

Під час обшуку в оселі прикордонниці виявили паспорт громадянина Угорщини, виданий на її ім’я, травматичний пістолет без дозвільних документів та паспорт Азербайджанської Республіки (ймовірно з підробленою інформаційною сторінкою) на ім’я третьої особи.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли, на Сумщині прикордонник вимагав у чоловіка 10 тис. євро за незаконну переправку до Росії. Правоохоронці затримали обох підозрюваних під час передачі обумовленої суми коштів. Їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.