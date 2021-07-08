"Голосіївському стрільцю" інкримінували замах на вбивство

Киянину, який 7 липня через двері своєї квартири поранив поліцейського та ще двох осіб, інкримінували замах на вбивство.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка збираються арештувати.

Нагадаємо, 7 липня близько 11:00 мешканець квартири по проспекту Голосіївському через зачинені двері здійснив постріли з мисливської рушниці у бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних осіб, які стояли поряд.

Патрульний отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один постраждалий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки та живота, інший чоловік - уламкове пошкодження правого плечового суглоба.

Чоловік відмовлявся відчинити двері, погрожував відкрити вогонь і спробував підпалити квартиру.

Його затримали спецпризначенці поліції.