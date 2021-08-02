Столичні правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Повідомляється, що група осіб, діючи на території 3-х розважальних закладів, розташованих у центрі столиці, здійснювали напади на іноземців та силою відбирали гроші та цінності. За попередньою інформацією, учасники групи можуть бути причетними до скоєння майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.
“Проаналізувавши фабули цих заяв прокурори встановили, що майже всі вони стосувалися нападів на іноземців, які відпочивали в одних і тих самих розважальних закладах у центрі столиці. Характер і обставини вчинення злочинів вказували на те, що вони скоюються однієї групою та за одним і тим самим сценарієм”, - повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.
Так, іноземцям, які відпочивали у закладах, надавалися чеки для оплати із переліком замовлень та їх вартості, які у 5-10 разів перевищували реальну суму замовлення. Коли іноземці відмовлялися оплачувати завищені рахунки, їх запрошували до кімнати адміністратора для з’ясування обставин. Там, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, їх змушували оплачувати рахунки, а у разі відмови – силою відбирали кошти, мобільні телефони та інші цінності.
В ніч на 01 серпня причетні до цих нападів, були затримали "на гарячому".
У ході спецоперації були затримані організатор групи - уродженець РФ, громадянин Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадяни України та Азербайджану. Також зловмисникам допомагали окремі громадянки України, які запрошували іноземців саме до цих закладів.
На цей час 10 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України. У тому числі повідомлено про підозру працівнику патрульної поліції, який у злочинній схемі виконував роль водія.
Наразі вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, трьох учасників злочинного угруповання, які у вересні минулого року напали на офіс у Харкові та заволоділи 1,2 млн доларів США, судитимуть за розбій та бандитизм.