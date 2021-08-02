Учасники групи, діючи на території 3-х розважальних закладів у Києві, здійснювали напади на іноземців та силою відбирали гроші та цінності.

Столичні правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що група осіб, діючи на території 3-х розважальних закладів, розташованих у центрі столиці, здійснювали напади на іноземців та силою відбирали гроші та цінності. За попередньою інформацією, учасники групи можуть бути причетними до скоєння майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.

“Проаналізувавши фабули цих заяв прокурори встановили, що майже всі вони стосувалися нападів на іноземців, які відпочивали в одних і тих самих розважальних закладах у центрі столиці. Характер і обставини вчинення злочинів вказували на те, що вони скоюються однієї групою та за одним і тим самим сценарієм”, - повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

Так, іноземцям, які відпочивали у закладах, надавалися чеки для оплати із переліком замовлень та їх вартості, які у 5-10 разів перевищували реальну суму замовлення. Коли іноземці відмовлялися оплачувати завищені рахунки, їх запрошували до кімнати адміністратора для з’ясування обставин. Там, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, їх змушували оплачувати рахунки, а у разі відмови – силою відбирали кошти, мобільні телефони та інші цінності.

В ніч на 01 серпня причетні до цих нападів, були затримали "на гарячому".

Фото: Києвська міська прокуратура

У ході спецоперації були затримані організатор групи - уродженець РФ, громадянин Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадяни України та Азербайджану. Також зловмисникам допомагали окремі громадянки України, які запрошували іноземців саме до цих закладів.

На цей час 10 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України. У тому числі повідомлено про підозру працівнику патрульної поліції, який у злочинній схемі виконував роль водія.

Наразі вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, трьох учасників злочинного угруповання, які у вересні минулого року напали на офіс у Харкові та заволоділи 1,2 млн доларів США, судитимуть за розбій та бандитизм.