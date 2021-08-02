Російські найманці двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Крім того, окупанти запустили безпілотник.

У понеділок, 2 серпня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.