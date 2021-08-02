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Російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 1 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Нагадаємо, у суботу, 31 липня Український військовий отримав на Донбасі осколкове поранення.

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