Російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 1 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Нагадаємо, у суботу, 31 липня Український військовий отримав на Донбасі осколкове поранення.