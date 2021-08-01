На Донбасі стріляли біля Авдіївки

Від початку неділі, 1 серпня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10".

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом суботи, 31 липня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Український військовий отримав осколкове поранення.