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На Донбасі стріляли біля Авдіївки

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника

На Донбасі стріляли біля Авдіївки
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Від початку неділі, 1 серпня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10".

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом суботи, 31 липня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Український військовий отримав осколкове поранення.

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