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Український військовий отримав на Донбасі осколкове поранення

Окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню.

Український військовий отримав на Донбасі осколкове поранення
Фото: ukrinform.ua

Протягом суботи, 31 липня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину неділі, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, проросійські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ділянки поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне, що знаходяться на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.

Протягом п'ятниці, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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