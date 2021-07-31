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Постраждалі внаслідок вибуху на шахті на Донеччині у важкому стані, відкрито справу

Їх госпіталізовано із опіками різного ступеня тяжкості.

Постраждалі внаслідок вибуху на шахті на Донеччині у важкому стані, відкрито справу
архівне фото
Фото: epravda.com.ua

Постраждалі внаслідок вибуху метану у шахті на Донеччині перебувають у важкому стані.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Їх з опіками різного ступеня тяжкості доставлено до хірургічного відділення КНП “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування”.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

Нагадаємо, зранку у суботу, 31 липня стався вибух на шахті Шахтоуправління «Покровське», яка розташована в смт Удачне Покровського району Донецької області.

Унаслідок вибуху загинув один шахтар.

На місці працює слідчо-оперативна група. За фактом проводиться перевірка, поліцейські встановлюють обставини вибуху.

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