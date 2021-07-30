​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Президент підтримуватиме висування молодих офіцерів на керівні посади в армії, - Данілов

"Жодна "тилова" людина нікуди не призначається".

Президент підтримуватиме висування молодих офіцерів на керівні посади в армії, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Президент Володимир Зеленський зацікавлений у висуванні на керівні посади в Збройних силах України молодих офіцерів із бойовим досвідом.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає "Інтефакс-Україна".

"Насамперед я хочу сказати, що відбувається омолодження нашої армії, керівників нашої армії. Більше того, я звертаю увагу, що ті полковники й генерали, які призначаються на свої посади, - це ті люди, які вже закінчували вищі навчальні заклади безпосередньо в Україні. Вони мають українську військову освіту. Для нас це дуже-дуже важлива річ. Окрім того, президент Зеленський підтримуватиме молодих полковників, підполковників, майорів для того, щоб у нас було зростання. Всі вони пройшли фронт, усі вони - люди надійні, жодна "тилова" людина нікуди не призначається. Це все гідні люди", - розповів Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Краматорську.

Данілов нагадав, що 29 липня Зеленський підписав закон про основи національного спротиву, який "має ключове значення для національної безпеки".

"Ми, можливо, собі навіть іще не уявляємо, наскільки він фундаментальний для нашої національної безпеки", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні РНБО провела виїзне засідання в Донецькій області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також