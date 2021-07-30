Президент підтримуватиме висування молодих офіцерів на керівні посади в армії, - Данілов

Президент Володимир Зеленський зацікавлений у висуванні на керівні посади в Збройних силах України молодих офіцерів із бойовим досвідом.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає "Інтефакс-Україна".

"Насамперед я хочу сказати, що відбувається омолодження нашої армії, керівників нашої армії. Більше того, я звертаю увагу, що ті полковники й генерали, які призначаються на свої посади, - це ті люди, які вже закінчували вищі навчальні заклади безпосередньо в Україні. Вони мають українську військову освіту. Для нас це дуже-дуже важлива річ. Окрім того, президент Зеленський підтримуватиме молодих полковників, підполковників, майорів для того, щоб у нас було зростання. Всі вони пройшли фронт, усі вони - люди надійні, жодна "тилова" людина нікуди не призначається. Це все гідні люди", - розповів Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Краматорську.

Данілов нагадав, що 29 липня Зеленський підписав закон про основи національного спротиву, який "має ключове значення для національної безпеки".

"Ми, можливо, собі навіть іще не уявляємо, наскільки він фундаментальний для нашої національної безпеки", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні РНБО провела виїзне засідання в Донецькій області.