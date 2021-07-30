Затриманий пояснив свій вчинок тим, що "вирішив перевірити споруди на міцність".

Київські поліцейські затримали в одному з хостелів чоловіка, який пошкодив скляні споруди на пішохідно-велосипедному мосту в Печерському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців звернулись співробітники комунального підприємства, які повідомили що виявили пошкоджені два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, незабаром поліцейські встановили особу порушника.

"Ми переглянули записи з камер відео спостереження, на яких невідомий пошкодив скляні макети, після чого втік. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція та менш ніж за добу ми виявили уродженця Луцька, 1997 року народження, у одному із хостелів столиці. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Затриманий пояснив, що приїхав до Києва на відпочинок, а гуляючи по мосту, - "вирішив перевірити споруди на міцність" і розбив їх. Зараз із ним спілкуються слідчі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кощдексу (хуліганство). Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, останній раз скло на "мосту Кличка" міняли у травні.

Міст від Хрещатого парку до арки Дружби народів в Києві відкрили в травні 2019 року. Довжина споруди - 210 метрів, ширина - 6 метрів зі збільшенням до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід виконано з бетону, заліза і скла. Загальна вартість перевищила 400 млн гривень.

Наступного дня після відкриття два скляних вікна на мосту вкрилися тріщинами і їх довелося терміново міняти. Під час робіт тріснуло ще одне скло, що стало підставою для гострої критики і жартів над мером Віталієм Кличком і мостом.

Після ремонту міст проходив обстеження і випробування технічного стану. У КМДА заявили, що він відповідає чинним нормативам навантаження для пішохідних мостів. Після того проблеми зі склом траплялися ще кілька разів.