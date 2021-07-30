​Успіх на переговорах ТКГ багато в чому залежить від модератора ОБСЄ, - Резніков

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що успіх мирного врегулювання конфлікту на Донбасі багато в чому залежить від фігури модератора ОБСЄ на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Упевнений, що залежить сильно. Від того, як людина модерує, як задає питання, що ставить на порядок денний - дуже сильно залежить успіх мирного врегулювання", - сказав Резніков.

Він також додав, що хотів би очікувати від нових представників ОБСЄ в ТКГ аналізу причин неуспіху, які привели до блокування роботи в підгрупах, а також, щоб вони зробили спроби "винести за дужки" позиції, які заважають переговорам, в т.ч. - процедурні.

"Їх (позиції, що заважають, - ед.) можна прибрати, наприклад, замінивши спосіб розгляду порядку денного або підходи до наших консультацій, і, тим самим, - дати сторонам просунутися", - сказав Резніков.

26 серпня чергове засідання ТКГ як новопризначеного спецпредставника ОБСЄ в Україні та ТКГ проведе фінський дипломат Мікко Кіннунен. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берману і Шарлотта Реландер.

Нагадаємо, у червні модератори від ОБСЄ П'єр Морель і Тоні Фріш залишили "мінський процес".

19 січня на засіданні політичної підгрупи ТКГ Україна запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків" щодо Донбасу. Зазначалося, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Окупований Донбас із 9 червня 2020 року на засіданнях політичної підгрупи в ТКГ представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

Пізніше Гармаш неодноразово заявляв, що не виключає свого виходу зі складу делегації в ТКГ, оскільки, за його словами, вже на третьому засіданні присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого". Він повідомляв, що ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО.

Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників". Він також заявляв, що модератор ОБСЄ тиснув, щоб на ТКГ розглядали "план ОРДЛО".

В ОБСЄ заявляли, що переговори політичної підгрупи ТКГ по Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року.