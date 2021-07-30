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Українці вважають себе волелюбними, гостинними, патріотичними і хитрими, - дослідження

Що стосується кредо, то респонденти виділили: "Слава Україні!", "Героям слава!".

Українці вважають себе волелюбними, гостинними, патріотичними і хитрими, - дослідження
Фото: narianmar.bezformata.ru

Українці вважають що вони волелюбні, гостинні, хазяйновиті, хитрі в життєвих питаннях, патріотичні, працьовиті й не можуть об'єднуватися надовго.

По це свідчить дослідження Українського інституту майбутнього "Хто ми? Портрет українців очима українців", передає "Інтерфакс-Україна".

Що стосується кредо українців, то респонденти виділили: "Слава Україні!", "Героям слава!", "Слава нації, смерть ворогам", "Україна понад усе", "Воля, свобода понад усе", "Все дістало", "Чекаємо змін", "Вижити" і "Моя хата скраю".

Символами України визначено: прапор, гімн, герб, мову, українські пісні й українську музику, національну кухню і національний одяг - вишивка, природа.

Серед цінностей українців респонденти виділили: вільне вираження думки; можливість критикувати владу; індивідуалізм на противагу колективізму; національна приналежність; прихильність до європейських цінностей. Також українцям, згідно з дослідженням, властивості відсутність стабільності й прогнозованості.

Як українська мрія виділені: успішні люди - олігархи, чиновники і прокурори; життя в успішній країні без корупції; мирна країна. На індивідуальному рівні мрія українців: життя з гідною зарплатою і життя в прогнозованій стабільній країні - впевненість у завтрашньому дні.

Нагадаємо, понад 70% українців не довіряють політичним партіям.

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