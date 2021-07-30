СБУ викрила мережу інтернет-агентів, яких координували з Росії

Служба безпеки України нейтралізувала групу інтернет-агентів, яких координували з Росії.
Розгалужену мережу ворожих пропагандистів кіберфахівці спецслужби викрили на Київщині, Закарпатті, Львівщині, Одещині та Вінниччині, інформує пресцентр СБУ.
Вони «відпрацьовували» в соцмережах та на інтернет-ресурсах інструкції російських кураторів:
- закликали до зміни держкордону та розділення України;
- підтримували так звані «Л/ДНР»;
- поширювали провокації до Дня хрещення Київської Русі-України.
Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності, повідомляють у СБУ.
Раніше потужну ботоферму, яка працювала на Росію, ліквідували на Івано-Франківщині.