СБУ викрила мережу інтернет-агентів, яких координували з Росії

Ворожі пропагандисти працювали на Київщині, Закарпатті, Львівщині, Одещині та Вінниччині.

Служба безпеки України нейтралізувала групу інтернет-агентів, яких координували з Росії.

Розгалужену мережу ворожих пропагандистів кіберфахівці спецслужби викрили на Київщині, Закарпатті, Львівщині, Одещині та Вінниччині, інформує пресцентр СБУ.

Вони «відпрацьовували» в соцмережах та на інтернет-ресурсах інструкції російських кураторів:

закликали до зміни держкордону та розділення України;

підтримували так звані «Л/ДНР»;

поширювали провокації до Дня хрещення Київської Русі-України.

Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності, повідомляють у СБУ.

Раніше потужну ботоферму, яка працювала на Росію, ліквідували на Івано-Франківщині.