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СБУ викрила мережу інтернет-агентів, яких координували з Росії

Ворожі пропагандисти працювали на Київщині, Закарпатті, Львівщині, Одещині та Вінниччині.

СБУ викрила мережу інтернет-агентів, яких координували з Росії

Служба безпеки України нейтралізувала групу інтернет-агентів, яких координували з Росії.

Розгалужену мережу ворожих пропагандистів кіберфахівці спецслужби викрили на Київщині, Закарпатті, Львівщині, Одещині та Вінниччині, інформує пресцентр СБУ.

Вони «відпрацьовували» в соцмережах та на інтернет-ресурсах інструкції російських кураторів:

  • закликали до зміни держкордону та розділення України;
  • підтримували так звані «Л/ДНР»;
  • поширювали провокації до Дня хрещення Київської Русі-України.

Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності, повідомляють у СБУ.

Раніше потужну ботоферму, яка працювала на Росію, ліквідували на Івано-Франківщині.

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