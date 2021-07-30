Затоплені вулиці, повалені дерева, вимкнена електрика: Чернівцями прокотився потужний ураган

Внаслідок потужного урагану у Чернівцях 29 липня затоплені вулиці, повалені дерева і відсутнє електропостачання в будинках, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
За інформаціїєю “Суспільне Буковина”, у Чернівцях підтопило вулиці у центрі міста та в мікрорайоні Роша. На одній із вулиці дерево впало на електромережі.
Вода також заповнила колії залізничного вокзалу. Втім рух потягів не припинявся, вони курсують за звичним графіком, повідомили у диспетчерській службі.
Через пориви вітру гілки дерев впали на дорогу та на деяких вулицях зірвані зелені насадження. На вулиці Героїв Майдану поблизу Онкологічного центру дерево впало на електромережі.
Через зникнення напруги зупинили рух тролейбусів, втім вже за 15 хвилин його було відновлено.
Як зазначив у Facebook міський голова Чернівців Роман Клічук, наразі комунальні служби міста ліквідовують наслідки негоди.
"Шановні містяни, отримую безліч дзвінків і повідомлень про відсутність електропостачання у багатьох районах міста через буревій. Ліквідація аварій триває, бригади працюватимуть цілодобово", - написав Клічук.