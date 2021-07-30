Затоплені вулиці, повалені дерева, вимкнена електрика: Чернівцями прокотився потужний ураган

Фото: Роман Клічук Наслідки негоди

Внаслідок потужного урагану у Чернівцях 29 липня затоплені вулиці, повалені дерева і відсутнє електропостачання в будинках, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

За інформаціїєю “Суспільне Буковина”, у Чернівцях підтопило вулиці у центрі міста та в мікрорайоні Роша. На одній із вулиці дерево впало на електромережі.

Вода також заповнила колії залізничного вокзалу. Втім рух потягів не припинявся, вони курсують за звичним графіком, повідомили у диспетчерській службі.

Через пориви вітру гілки дерев впали на дорогу та на деяких вулицях зірвані зелені насадження. На вулиці Героїв Майдану поблизу Онкологічного центру дерево впало на електромережі.

Фото: Суспільне Буковина Фото з місця події

Через зникнення напруги зупинили рух тролейбусів, втім вже за 15 хвилин його було відновлено.

Як зазначив у Facebook міський голова Чернівців Роман Клічук, наразі комунальні служби міста ліквідовують наслідки негоди.

"Шановні містяни, отримую безліч дзвінків і повідомлень про відсутність електропостачання у багатьох районах міста через буревій. Ліквідація аварій триває, бригади працюватимуть цілодобово", - написав Клічук.