У Карпатах у групу туристів влучила блискавка, рятувальники ДСНС надають допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

О 13:00 до ДСНС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів, у яких влучила блискавка. Це трапилося, коли група з вісьмох громадян рухалася маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецтехніці вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи.

О 16:16 потерпілих знайшли. Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники доправлять їх до смт Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків.

О 17:53 трьох травмованих на горі Кругла Боржавського хребта туристів доставлено до смт Міжгір’я та передано медпрацівникам.

Нагадаємо, на початку липня на Львівщині від удару блискавки загинув 14-річний хлопчик.