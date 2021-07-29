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У Карпатах у групу туристів влучила блискавка

Із восьми туристів допомоги потребують троє.

У Карпатах у групу туристів влучила блискавка, рятувальники ДСНС надають допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

О 13:00 до ДСНС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів, у яких влучила блискавка. Це трапилося, коли група з вісьмох громадян рухалася маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта.

 

Для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецтехніці вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи.

О 16:16 потерпілих знайшли. Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники доправлять їх до смт Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків.

О 17:53 трьох травмованих на горі Кругла Боржавського хребта туристів доставлено до смт Міжгір’я та передано медпрацівникам.

Нагадаємо, на початку липня на Львівщині від удару блискавки загинув 14-річний хлопчик.

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