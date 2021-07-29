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ДБР викрило забудовника та ревізора на ухиленні від сплати податків

Інспектор "не побачив" порушення та не відобразив в акті податкової перевірки отримані громадянином доходи від будівництва.

ДБР викрило забудовника та ревізора на ухиленні від сплати податків
Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому ревізору - інспектору органів доходів та зборів Київської області, який допустив багатомільйонну схему ухилення від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що інспектор проводив перевірку сплати податків громадянином України, який займався будівництвом та збутом нерухомості.

"За законом громадянин мав би зареєструвати відповідну підриємницьку діяльність та сплачувати податки як фізична особа-підприємець у розмірі 18 %, натомість робив це як фізична особа і платив лише 5 %.  Інспектор «не побачив» порушення та не відобразив в акті податкової перевірки отримані громадянином доходи від будівництва та продажу нерухомості на суму понад 292 млн гривень", - пояснили в ДБР.

Фото: dbr.gov.ua

Дії підозрюваного призвели до ненарахування до державного бюджету податку з доходів та податку на додану вартість в сумі понад 42 млн гривень.

Колишній посадовець органів доходів і зборів підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше ДФС викрила схему розкрадання на 12 млн грн під час ремонту київських лікарень.

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