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Окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Протягом минулої доби, 28 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського противник здійснював обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі села Широкине збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Кам'янки противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Південне ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ.

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