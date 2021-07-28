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Кабмін затвердив нову стратегію інтеграції ромів

Її мета - повне включення ромів в українське суспільне життя.

Кабмін затвердив нову стратегію інтеграції ромів
Фото: Тетяна Буняк

Кабінет міністрів на засіданні 28 липня схвалив Стратегію сприяння реалізації прав і можливостей осіб, що належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року.

Вона замінить попередню Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, термін дії якої сплив у кінці 2020 року, повідомила пресслужба Мінкультури.

Метою стратегії є забезпечення ромів документами, надання їм правового захисту, освіти, медичних послуг, працевлаштування та покращення соціального захисту. "Йдеться і про необхідність подолання негативних стереотипів стосовно ромів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зараз до 8% ромів в Україні не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Ще гірша ситуація з іншими документами, які підтверджують реєстрацію шлюбу, місце проживання, права власності, працевлаштування тощо. Це створює підстави для соціальної незахищеності ромів, заважає повноцінній реалізації в культурному, соціальному, економічному й політичному житті. Чимало ромів продовжують потерпати через системну дискримінацію.

"Сучасне демократичне суспільство може бути консолідованим лише в тому випадку, коли всім жителям будуть забезпечені елементарні права людини та громадянина. Повноцінне включення ромів в українське суспільне життя – наша ціль. Україна – за рівні права для кожного", - заявив з цього приводу міністр Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що за різними оцінками в Україні проживає від 200 000 до 400 000 ромів, які об’єднують цілий ряд діалектів і культурних ідентичностей

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