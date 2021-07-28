У Михайлівському Золотоверхому і на Володимирській гірці відбулися богослужіння.

Фото: Lb.ua

Православна церква України проводить урочистості з нагоди 1033-ї річниці хрещення Київської Русі - України.

Від хресної ходи з вірянами цього року ПЦУ відмовилася з міркувань безпеки під час ковіду. Однак до Києва прибули архієреї та священники з усієї України.

Учора у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній відслужив всенічну.

Сьогодні вранці глава ПЦУ в цьому ж соборі очолив Божественну літургію з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Русі - України.

Разом із Предстоятелем помісної Української Православної Церкви за богослужінням молилися представники Олександрійського Патріархату, Кіпрської Церкви.

Наприкінці літургії від імені Вселенського патріарха Варфоломія вітання митрополиту Епіфанію висловив митрополит Халкідонський Еммануїл.

Також пролунали вітання від Блаженнійшого папи і Патріарха Олександрійського і всієї Африки Феодора II, яке висловив єпископ Вавилонський Феодор, та Кіпрської православної церкви, яке озвучив митрополит Кіринейський Хризостом.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Об 11:00 урочистості з нагоди свята продовжилися на Володимирській гірці, де предстоятель ПЦУ у співслужінні сотень священників звершив молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Як повідомили у пресслужбі Київської митрополії, ПЦУ не організовувала масштабної хресної ходи, як у попередні роки. Однак миряни, які прийшли помолитися на літургію, разом із предстоятелем попрямували до пам’ятника Володимиру.

Нагадаємо, що у 2020 році ПЦУ та УПЦ МП відмовилися від проведення традиційної ходи до Дня хрещення Русі.

В Україні День хрещення Київської Русі-України відзначають 28 липня з 2008 року. Цього дня в Києві православні церкви проводять багатолюдні акції. 2019 року в хресній ході ПЦУ взяли участь близько 20 тисяч вірян, захід УПЦ МП відвідали 30 тисяч осіб.

Учора на хресну ходу УПЦ МП у Києві зібралися близько 55 тис. людей, переважно без масок.

Київські медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці у зв’язку з проведенням хресної ходи, адже вчора було дуже багато вірян, у тому числі, з Росії.