Для українців відкриті 124 країни світу, - Кулеба

Голова МЗС закликав громадян дотримуватися заходів безпеки під час подорожей.

Кордони 124 країн світу відкриті для громадян України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на сьогодні для громадян України відкриті кордони 124 країн світу. Це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле. Серед популярних туристичних напрямків вже відкриті Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Кіпр, Куба, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія", - цитує слова голови МЗС "Інтерфакс-Україна".

Він закликав громадян дотримуватися заходів безпеки під час подорожей, насамперед, вакцинуватися і виконувати всі правила в'їзду.

Також Кулеба нагадав, що МЗС створило для українців популярний ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, де оперативно оновлюється вся інформація і можна отримати найточніші дані щодо умов в'їзду або транзиту.

"Сьогодні загалом відкриті 26 європейських країн. Це, зокрема, ЄС плюс Велика Британія. Ми й надалі працюватимемо над відкриттям країн для українців, це абсолютно залишиться нашим пріоритетом", - запевнив міністр.