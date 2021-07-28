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Для українців відкриті 124 країни світу, - Кулеба

Голова МЗС закликав громадян дотримуватися заходів безпеки під час подорожей.

Для українців відкриті 124 країни світу, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Кордони 124 країн світу відкриті для громадян України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на сьогодні для громадян України відкриті кордони 124 країн світу. Це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле. Серед популярних туристичних напрямків вже відкриті Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Кіпр, Куба, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія", - цитує слова голови МЗС "Інтерфакс-Україна".

Він закликав громадян дотримуватися заходів безпеки під час подорожей, насамперед, вакцинуватися і виконувати всі правила в'їзду.

Також Кулеба нагадав, що МЗС створило для українців популярний ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, де оперативно оновлюється вся інформація і можна отримати найточніші дані щодо умов в'їзду або транзиту.

"Сьогодні загалом відкриті 26 європейських країн. Це, зокрема, ЄС плюс Велика Британія. Ми й надалі працюватимемо над відкриттям країн для українців, це абсолютно залишиться нашим пріоритетом", - запевнив міністр.

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