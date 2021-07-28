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На Рівненщині автобус з паломниками, які поверталися з Києва, зіткнувся з вантажівкою

Постраждав водій фургона.

Уночі 28 липня на автодорозі "Київ - Чоп" неподалік села Синів Гощанської ОТГ Рівненської області автобус із паломниками, які поверталися з Києва до Львова, потрапив у ДТП.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Повідомлення про аварію за участю вантажного фургона та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ" надійшло рятувальникам о 02:34, інформує пресслужба обласного управління ДСНС.

"На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter. Вогнеборці з метою недопущення виникнення загоряння відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні. Серед постраждалих водій фургона", - сказано в повідомленні.

В автобусі перебувало 56 паломників та два водії, ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Як повідомляли, вчора на хресну ходу УПЦ МП у Києві зібралися близько 55 тис. людей.

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