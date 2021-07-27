Чоловічі парфуми: як підібрати та де купити

Якщо Ви вирішили створити або оновити парфумерний гардероб, не поспішайте хапати перші-ліпші духи. Потрібно розуміти, що з часом саме цей аромат буде асоціюватися з Вами. А це означає, що для вибору парфумів необхідно приділити час.

Пам'ятайте, що аромат — це невидима частина Вашого образу. Саме аромати можуть створити невимушену атмосферу або доповнити діловий стиль, наприклад.

Отже, ділимося 3 основними порадами, які допоможуть полегшити чоловікам похід за парфумом:

1. Визначтеся з метою

Уявімо, що Ви бажаєте придбати чоловічі парфуми для повсякденного використання. У такому випадку важливо обрати ненав'язливий аромат. Запах не повинен створювати задушливого ефекту для оточуючих. Адже Вам хочеться притягувати до себе людей, а не відштовхувати, вірно? :)

2. Зверніть увагу на класику

Класичний чоловічий парфум — це безпрограшний варіант. Більш того, деякі аромати навіть можуть здатися Вам знайомими, адже таким чудовим лайфхаком користується більшість :)

3. Спробуйте духи на собі

Краще всього замовити тестери парфумів, які Вам сподобалися раніше.

Приділіть кожному аромату кілька днів, простежте за його розкриттям впродовж декількох годин.

Не буде зайвим провести невелике опитування серед знайомих, запитати їх думку про Ваш новий парфумерний гардероб.

Де купити чоловічі парфуми

Корисні поради — це, звичайно, добре. Але що робити, якщо є конкретна мета — придбати парфуми для чоловіків за низькою ціною?

В даному випадку сміливо замовляйте в інтернеті. Там точно дешевше, ніж в офлайн магазинах, ще й можна встигнути на хороші знижки.

А щоб звільнити Вас від тривалого пошуку «того самого» магазину, ми зробили підбірку наших фаворитів:

1. EVA — тут є все, і навіть парфуми :)

Так, тепер https://eva.ua/217-297/parfjumerija-muzhskaja/ є і в онлайн-просторі. Переваги EVA:

є акції, яких немає в їх оффлайн магазині;

безкоштовна доставка від 500 грн;

можна оформити самовивіз із магазину.

2. ParfumCity.com — чоловічі парфуми на будь-який смак.

Переваги https://parfumcity.com.ua/catalog/muzhskie-duhi:

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безкоштовна доставка по Україні (при замовленні від 2-х парфумів, третю позицію можна отримати у подарунок).

3. Parfums.ua — від парфумів до шампунів.

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