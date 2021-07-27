Фото: Поліція Києва

У Києві розпочалися релігійні масові заходи з нагоди відзначення річниці Хрещення Русі-України , зокрема, хресна хода вірян, організована Українською православною церквою (МП).

Правоохоронці посилили нагляд, залучено всі підрозділи поліції, військових Нацгвардії та співробітників ДСНС. Додатково залучили сили з інших областей, повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Наразі поліція продовжує забезпечувати правопорядок, аби релігійні заходи у столиці відбулися спокійно і без порушень. Окрім того, за маршрутом руху колони правоохоронці організували локації з наметами для роздачі питної води, де також присутні медичні працівники", – йдеться в повідомленні.

Через перекриття руху у зв'язку з заходами утворилися значні затори, пише "BBC Україна".

Поліція Києва

О 13-й годині планують урочисте богослужіння на Володимирський гірці, потім віряни підуть звідти хресною ходою до Києво-Печерської лаври.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Ознайомитися зі схемами об'їзду на час перекриття руху можна за посиланням.

Нагадаємо, що Православна церква України відмовилася від хресної ходи з міркувань безпеки під час ковіду. ПЦУ у вівторок розпочне всенічні чування в Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.