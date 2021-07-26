У КМДА нагадали, де завтра перекриватимуть рух через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі

У Києві 27 липня через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі перекриватимуть рух. На сайті КМДА вказано, що з 06:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі)
- на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська)
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду)
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі)
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі)
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі)
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
Із 14:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської)
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави)
- на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної)
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу)
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Об'їхати можна за такими схемами:
Обмеження руху зокрема пов'язані з хресною ходою, запланованою Українською православною церквою Московського патріархату. Московський патріархат планує о 13:00 провести урочистий подячний молебень на Володимирській гірці, який очолить предстоятель церкви Онуфрій. Після завершення молебну відбудеться хресний хід до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Православна Церква України відмовилася від хресної ходи з міркувань безпеки під час ковіду. ПЦУ у віторок розпочне всенічне бдіння у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.
У середу о 8:30 Блаженнійший Митрополит Епіфаній у цьому ж соборі очолить Божественну літургію з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Руси-України.
Цього ж дня об 11:00 урочистості з нагоди свята продовжаться на Володимирській гірці, де Предстоятель Православної Церкви України звершить молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.