У КМДА нагадали, де завтра перекриватимуть рух через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі

Обмеження впровадять з 6 ранку та з 14 години дня.

У Києві 27 липня через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі перекриватимуть рух. На сайті КМДА вказано, що з 06:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі)

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська)

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду)

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі)

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі)

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі)

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Із 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської)

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави)

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної)

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу)

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Об'їхати можна за такими схемами:

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Обмеження руху зокрема пов'язані з хресною ходою, запланованою Українською православною церквою Московського патріархату. Московський патріархат планує о 13:00 провести урочистий подячний молебень на Володимирській гірці, який очолить предстоятель церкви Онуфрій. Після завершення молебну відбудеться хресний хід до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Православна Церква України відмовилася від хресної ходи з міркувань безпеки під час ковіду. ПЦУ у віторок розпочне всенічне бдіння у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

У середу о 8:30 Блаженнійший Митрополит Епіфаній у цьому ж соборі очолить Божественну літургію з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Руси-України.

Цього ж дня об 11:00 урочистості з нагоди свята продовжаться на Володимирській гірці, де Предстоятель Православної Церкви України звершить молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.