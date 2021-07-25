У навчаннях взяли участь 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Завершилися перші міжнародні українсько-британські військові навчання “Козацька булава – 2021” (CossackMace 2021), які тривали з 12 по 24 липня в Миколаївській області.

Про це йдеться на FB-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

12 днів під командуванням українського офіцера разом діяли підрозділи окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, підрозділ спеціального призначення Державної прикордонної служби України та стрільці 4-го батальйону Королівського Шотландського полку Збройних Сил Великої Британії за підтримки авіації Повітряних сил Великої Британії та гвинтокрилів армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країн-партнерів тримали оборону, контратакували, долали водні перешкоди, здійснювали стрімкі рейди та вели бій в урбанізованій місцевості.

“Під час занять досягнуто взаємосумісності та узгодженості дій багатонаціонального підрозділу. Українські командири віддавали накази англійською мовою підрозділу шотландців згідно зі стандартами НАТО. Досягнуто сумісності зв’язку не тільки вертикально між штабами, але й горизонтально (між підрозділами до рівня взводу)”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Церемонія закриття відбулася у Широколанівському міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів.У заході взяли участь представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Литовської Республіки та Королівства Швеція, оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України, командир 4-го батальйону Королівського Шотландського полку Збройних Сил Великої Британії, командири операцій UNIFIER і ORBITAL.

“Ці навчання допомагають українським військовим покращити взаємодію та взаємосумісність з військовими Великої Британії та іншими арміями НАТО, та сприяють безпеці та стабільності у Європі”, – зазначив керівник навчань, начальник управління підготовки оперативного командування “Схід” полковник Володимир Кокорєв.

Проведені військові навчання стали унікальними, адже вперше за всю історію двосторонніх відносин України та Великої Британії британський підрозділ у повному складі здійснив переміщення бойової техніки та техніки забезпечення, зазначили у ЗСУ.

Нагадаємо, у межах "Козацької булави" під час навчань з бойових стрільб снаряд відхилися від курсу і розірвався в полі біля населеного пункту.