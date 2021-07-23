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Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції з мінометів та гранатометів

Внаслідок обстрілу російськими найманцями населеного пункту Мар’їнка місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Його стан – задовільний.

Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції з мінометів та гранатометів
Фото: EPA/UPG

Станом на 17 годину в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Зазначається, що поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру. Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.

“З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я потерпілого – задовільний”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

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