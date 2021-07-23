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Після зливи в Одесі рекомендують не купатися у морі

В акваторію міських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод.

Після зливи в Одесі рекомендують не купатися у морі
Фото: Думская

Після злив в Одесі рекомендовано тимчасово утриматися від купання в морі.

Про це інформує пресслужба міської ради.

За даними управління Держпродспоживслужби в Одеській області, у зв'язку зі зливовими опадами, які пройшли в місті 22 липня, в акваторію міських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт. У ДСНС повідомляли, що в місті за ніч випало 80% від місячної норми опадів.

Водночас у мерії стверджували, що вночі в місті випала двомісячна норма опадів, через що Одеса опинилася на межі екологічної катастрофи.

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