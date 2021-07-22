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В Одесі за ніч випало 80% від місячної норми опадів

Від ДСНС для відкачування води працюють 15 автоцистерн, 2 пожежно-насосні станції, 6 мотопомп та більше 100 рятувальників.

В Одесі за ніч випало 80% від місячної норми опадів
Фото: ДСНС

У місті Одеса за ніч випало 80% від місячної норми опадів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Починаючи з 22 липня, о пів на другу ночі, внаслідок зливи, виникли чисельні підтоплення у Суворовському, Приморському, Малиновському та Київському районах міста (найбільш резонансні: Отамана Головатого, вулиця Балківська, Радіальна, Шефська, Бабеля, Болгарська, Ріхтера, Академіка Філатова, Авдєєва-Чорноморського, Шляхова, Буніна, Промислова, Хімічна)", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим по підрозділам міста Одеси був проведений збір резервного особового складу ДСНС. Станом на 15:00 рятувальники здійснили 40 виїздів, з них - 19 вночі. Було евакуйовано та врятовано більше 30 осіб.

Фото: ДСНС

Вранці 22 липня на місцевому ставу у селі Нерубайске, по вулиці Центральна, вода вийшла з берегів. Внаслідок підтопило 10 приватних будинків. Орієнтовна площа затоплення - 4 га. Для відкачування води працюють: пожежна насосна станція, мотопомпа, насос від автоцистерни та 7 рятувальників. Комунальники також здійснюють роботи з прочищення ливневої каналізації. Рівень води поступово зменшується.

Наразі ситуація залишається ускладненою на ділянці в районі Пересип (вулиця Отамана Головатого та Чорноморського козацтва, де рівень води сягає від 40 до 90 см). 

Від ДСНС для відкачування води працюють 15 автоцистерн, 2 пожежно-насосні станції, 6 мотопомп та більше 100 рятувальників. Орієнтовно відкачано 4500 м3 дощової води. Роботи тривають.

Внаслідок негоди знеструмлено 23 населених пункти.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт.

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