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Фонд Ріната Ахметова знову дарує мирне літо дітям Донбасу Актуально

Фонд Ріната Ахметова знову дарує мирне літо дітям Донбасу

Фонд Ріната Ахметова відкрив новий сезон проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо». Фонд став першим, хто почав надавати психологічну допомогу дітям, які живуть по обидва боки лінії зіткнення, та дітям-переселенцям з самого початку конфлікту.

– Основне завдання проєкту «Рінат Ахметов ‒ Дітям. Мирне літо» ‒ підтримка дітей Донбасу під час літніх канікул. Ще у 2014 році Фонд провів масштабне навчання понад 250 психологів з усієї України за курсом «Травма війни». Проєкт допомагає дітям упоратися з психологічними труднощами, які виникли внаслідок поранення або важкої психологічної травми війни. Це дуже важливо, тому що психологічна травма має деякий відстрочений ефект. Драматична подія могла статися три-п'ять років тому, і якийсь час травма не дає про себе знати. Але складність полягає в тому, що наслідки обов'язково наступають. І відкладені наслідки, як правило, складніші, ніж та травма, яка була відразу відпрацьована за допомогою психолога, – розповіла Оксана Іщук, керівниця проєктів і програм Фонду.

За її словами, у цьому році однією з новинок проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо» стане «Кіно Кемп». Тут учасники вчитимуться сценарної та акторської майстерності, знімати відеоісторії, брати інтерв'ю, освоюватимуть базові вправи з техніки мовлення, а також набуватимуть навичок у таких професіях, як оператор, режисер, продюсер, ведучий, відеоблогер. А найголовніше – зможуть зняти відеоісторію про те, як події на Донбасі змінили їхнє життя. Поряд із роботою психологів під час проєкту це допоможе дітям подолати невпевненість у собі та розповісти про свої страхи.

Кращі роботи увійдуть до Музею Фонду Ріната Ахметова «Голоси Мирних». Музей – це перший і найбільший в Україні архів історій мирних жителів Донбасу, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході країни. До нього вже увійшли понад 2 тисячі історій, а до 2025 року Фонд планує зібрати 100 тисяч.

На сьогоднішній день у рамках проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо» більш ніж 4500 дітей уже пройшли курс психологічної реабілітації.

– Рінат Ахметов – найбільший благодійник України, який допомагає мільйонам людей. А допомога дітям у нього завжди в пріоритеті. Тому всі ви зараз тут, – сказала Оксана Іщук під час церемонії відкриття сезону 2021 року.

Основні напрями проєкту:

- психологічна реабілітація та повноцінний відпочинок для дітей, які довгий час провели в зоні бойових дій;

- робота з дітьми професійних психологів, які закінчили курс «Травма війни»;

- використання рухливих ігор і арт-терапії, які допомагають дітям знизити тривожність, підвищити впевненість у собі, розвинути фантазію та уяву, позбутися страхів;

- навчання дітей правил поведінки в надзвичайних ситуаціях,

- проведення психологами групових занять, спрямованих на стабілізацію і поліпшення психоемоційного стану дітей.

Для дівчаток і хлопчиків пройдуть майстер-класи з надання першої медичної допомоги і протистояння булінгу. Після щоденних відеопереглядів «Твоя суперпрофесія» учасники замислюються над своєю майбутньою професією, а також усвідомлюють, які індивідуальні таланти і здібності їм необхідно розвинути. Протягом двох тижнів дітей також чекає багато цікавих активностей: заняття спортом, танцювальні батли, різноманітні конкурси та змагання, в тому числі й кулінарні.

Батьки учасників можуть спостерігати за відпочинком дітей на сторінках Фонду Ріната Ахметова в соцмережах. Ви також можете подивитися церемонію відкриття:

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