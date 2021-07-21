Прем’єр Угорщини анонсував референдум щодо сексуального виховання дітей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував проведення референдуму в країні щодо питань, пов'язаних із сексуальним вихованням дітей.

Орбан не повідомив, коли саме уряд має намір провести референдум, передає DW.

Прем’єр Угорщини оголосив про наміри уряду на тлі протистояння між угорською владою та Євросоюзом через суперечливий закон, що передбачає обмеження доступу дітям до інформації про ЛГБТК-спільноту. Цей закон, який викликав критику та погрози здійснити відповідні правові кроки з боку Єврокомісії, зокрема, забороняє дітям доступ до публікацій про негетеросексуальні стосунки, а також рекламу, в якій представники ЛГБТК-спільноти зображені як частина соціальних норм.

Як заявив Орбан, цей закон дозволяє батькам дітей самостійно вирішувати питання сексуального виховання їхніх дітей. Брюссель прагне, на думку Орбана, щоб у школах та дитсадках Угорщини сексуальне виховання проводили активісти ЛГБТК-спільноти, "що вже є звичною справою для Західної Європи". "В останні кілька тижнів Брюссель відкрито атакував Угорщину через її закон про захист дітей. Угорські закони не дозволяють сексуальну пропаганду у дитячих садках, школах, на телебаченні та у рекламі", - стверджує Орбан.

На референдум планують винести низку запитань, зокрема, про те, чи підтримують угорці, щоб неповнолітнім дітям у країні проводили роз'яснення на тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, та чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі. Також в жителів країни запитають, чи не проти вони, щоб контент, який може вплинути на сексуальний розвиток дітей, демонстрували без обмежень.

Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини схвалив закон, який забороняє поширювати серед осіб молодше 18 років книги, фільми, просвітницьку літературу, а також матеріали "рекламного" характеру, що "пропагують" гомосексуальність і стосуються питань, пов'язаних з гендерною ідентичністю. Законопроєкт переважною більшістю підтримали депутати від правлячої партії "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" під головуванням Орбана.

Поправки були частиною більш широкого пакета, присвяченого посилення покарання за педофілію, в чому критики побачили прагнення влади прирівняти гомосексуальність до статевих злочинів проти дітей. Сам Орбан в інтерв'ю агентству dpa завив, що зміни покликані захистити неповнолітніх.

Напередодні голосування в Будапешті відбулася багатотисячна акція протесту. П'ять неурядових організацій, включаючи правозахисників Amnesty International, виступили з критикою закону. На їхню думку він призведе як до порушення свободи слова, так і до обмеження прав дітей.