Вартість однієї "довідки" становила від 1000 до 1200 гривень.

Служба безпеки України викрила та заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, яку організували дві туристичні компанії Києва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники цих фірм продавали клієнтам довідки про негативний тест, хоча ті не здавали жодних аналізів. Ціна однієї такої довідки становила від 1000 до 1200 гривень.

"Зовні сертифікат виглядав як справжній: засвідчував відсутність інфікування COVID-19 англійською, був завірений мокрою печаткою та містив QR-код", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці вилучили підроблені довідки про проходження тесту на коронавірусне захворювання Covid-19 та мокру печатку столичного медзакладу; комп’ютер і флешнакопичувачі, що містять докази масового продажу підробок; гроші від продажу фальшивок.

Вирішується питання оголошення про підозру фігурантам схеми в межах кримінального провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Франківщині лікаря спіймали на продажу фейкових довідок про відсутність ковіду.

У березні в Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли тести на COVID-19.