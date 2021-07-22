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Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових немає.

Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових немає.

На обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ закликали сторони проявити політичну волю, щоб повернутися до "тиші" на Донбасі.

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