Одеський міжнародний кінофестиваль представив свою програму - Національний конкурс

Цього року ОМКФ присвячено 30-річчю Незалежності України.

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться з 14 до 21 серпня, представив свою програму.

Про це повідомляє "Суспільне".

Цього року ОМКФ присвячено 30-річчю Незалежності України. Єдиною конкурсною програмою оновленого фестивалю стане Національний конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримають нагороди за кращий фільм, кращу режисуру та найкращі акторські роботи.

До програми увійшли 6 фільмів:

“Королі репу”, реж. Мирослав Латик;

“Із зав’язаними очима”, реж. Тарас Дронь;

“Простір”, реж. Дмитро Томашпольський;

“Національний музей”, реж. Андрій Загданський;

“СТОП-ЗЕМЛЯ”, реж. Катерина Горностай;

“Суперник”, реж. Маркус Ленц.

За позаконкурсною програмою до ретроспективи українських фільмів "Незалежн" увійшли найкращі стрічки за останні 30 років:

"Кисневий голод", реж. Андрій Дончик;

"Шамара", реж. Наталія Андрійченко;

"Приятель небіжчика", реж. В'ячеслав Криштофович;

"Настроювач", реж. Кіра Муратова;

"Щастя моє", реж. Сергій Лозниця;

"Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицький;

"Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик.

Секція "Фестиваль фестивалів" представляє найгучніші світові кінохіти:

"Аннетт", реж. Леос Каракс;

"Пам'ять", реж. Апічатпонг Вірасетакул;

"Найгірша людина в світі", реж. Йоахім Трієр;

"Герой", реж. Асґар Фархаді;

"Криптозоопарк", реж. Деша Шо;

"Чоловік, який продав свою шкіру", реж. Каутер Бен Ханьї. Український конкурс ОМКФ, частина друга: Рівень чорного

Найочікуваніші українські гала-прем'єри:

"Сторонній", реж. Дмитро Томашпольский;

"Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Аліна Горлова;

"Рози. Фільм-кабаре", реж. Ірена Стеценко;

"Чому я живий", реж. Віллен Новак;

"Водуруду", реж. Анатолій Сачівко.

Та міжнародні гала-прем'єри, прокат яких невдовзі почнеться в українських кінотеатрах:

"Легенда про Зеленого лицаря", реж. Девід Лоурі;

"Ґунда", реж. Віктор Косаковський;

"Поганий сусід", реж. Даніел Брюль;

“Спокуса/Бенедетта”, реж. Пол Верговен.

Церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня. Фільмом закриття стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк", якій цьогоріч виповнюється 100 років.

Нагадаємо, гран-прі 11-го Одеського кінофестивалю отримала американська стрічка "Вечеря в Америці".