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Одеський міжнародний кінофестиваль представив свою програму - Національний конкурс

Цього року ОМКФ присвячено 30-річчю Незалежності України.

Одеський міжнародний кінофестиваль представив свою програму - Національний конкурс
Фото: ОМКФ

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться з 14 до 21 серпня, представив свою програму.

Про це повідомляє "Суспільне".

Цього року ОМКФ присвячено 30-річчю Незалежності України. Єдиною конкурсною програмою оновленого фестивалю стане Національний конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримають нагороди за кращий фільм, кращу режисуру та найкращі акторські роботи.

 До програми увійшли 6 фільмів:

  • “Королі репу”, реж. Мирослав Латик;
  • “Із зав’язаними очима”, реж. Тарас Дронь;
  • “Простір”, реж. Дмитро Томашпольський;
  • “Національний музей”, реж. Андрій Загданський;
  • “СТОП-ЗЕМЛЯ”, реж. Катерина Горностай;
  • “Суперник”, реж. Маркус Ленц.

 

За позаконкурсною програмою до ретроспективи українських фільмів "Незалежн" увійшли найкращі стрічки за останні 30 років:

  • "Кисневий голод", реж. Андрій Дончик;
  • "Шамара", реж. Наталія Андрійченко;
  • "Приятель небіжчика", реж. В'ячеслав Криштофович;
  • "Настроювач", реж. Кіра Муратова;
  • "Щастя моє", реж. Сергій Лозниця;
  • "Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицький;
  • "Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик.

Секція "Фестиваль фестивалів" представляє найгучніші світові кінохіти:

Найочікуваніші українські гала-прем'єри:

  • "Сторонній", реж. Дмитро Томашпольский;
  • "Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Аліна Горлова;
  • "Рози. Фільм-кабаре", реж. Ірена Стеценко;
  • "Чому я живий", реж. Віллен Новак;
  • "Водуруду", реж. Анатолій Сачівко.

Та міжнародні гала-прем'єри, прокат яких невдовзі почнеться в українських кінотеатрах:

  • "Легенда про Зеленого лицаря", реж. Девід Лоурі;
  • "Ґунда", реж. Віктор Косаковський;
  • "Поганий сусід", реж. Даніел Брюль;
  • “Спокуса/Бенедетта”, реж. Пол Верговен.

Церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня. Фільмом закриття стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк", якій цьогоріч виповнюється 100 років.

Нагадаємо, гран-прі 11-го Одеського кінофестивалю отримала американська стрічка "Вечеря в Америці".

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