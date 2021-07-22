Одеський міжнародний кінофестиваль представив свою програму - Національний конкурс

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться з 14 до 21 серпня, представив свою програму.
Про це повідомляє "Суспільне".
Цього року ОМКФ присвячено 30-річчю Незалежності України. Єдиною конкурсною програмою оновленого фестивалю стане Національний конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримають нагороди за кращий фільм, кращу режисуру та найкращі акторські роботи.
До програми увійшли 6 фільмів:
- “Королі репу”, реж. Мирослав Латик;
- “Із зав’язаними очима”, реж. Тарас Дронь;
- “Простір”, реж. Дмитро Томашпольський;
- “Національний музей”, реж. Андрій Загданський;
- “СТОП-ЗЕМЛЯ”, реж. Катерина Горностай;
- “Суперник”, реж. Маркус Ленц.
За позаконкурсною програмою до ретроспективи українських фільмів "Незалежн" увійшли найкращі стрічки за останні 30 років:
- "Кисневий голод", реж. Андрій Дончик;
- "Шамара", реж. Наталія Андрійченко;
- "Приятель небіжчика", реж. В'ячеслав Криштофович;
- "Настроювач", реж. Кіра Муратова;
- "Щастя моє", реж. Сергій Лозниця;
- "Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицький;
- "Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик.
Секція "Фестиваль фестивалів" представляє найгучніші світові кінохіти:
- "Аннетт", реж. Леос Каракс;
- "Пам'ять", реж. Апічатпонг Вірасетакул;
- "Найгірша людина в світі", реж. Йоахім Трієр;
- "Герой", реж. Асґар Фархаді;
- "Криптозоопарк", реж. Деша Шо;
- "Чоловік, який продав свою шкіру", реж. Каутер Бен Ханьї.
Найочікуваніші українські гала-прем'єри:
- "Сторонній", реж. Дмитро Томашпольский;
- "Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Аліна Горлова;
- "Рози. Фільм-кабаре", реж. Ірена Стеценко;
- "Чому я живий", реж. Віллен Новак;
- "Водуруду", реж. Анатолій Сачівко.
Та міжнародні гала-прем'єри, прокат яких невдовзі почнеться в українських кінотеатрах:
- "Легенда про Зеленого лицаря", реж. Девід Лоурі;
- "Ґунда", реж. Віктор Косаковський;
- "Поганий сусід", реж. Даніел Брюль;
- “Спокуса/Бенедетта”, реж. Пол Верговен.
Церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня. Фільмом закриття стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк", якій цьогоріч виповнюється 100 років.
Нагадаємо, гран-прі 11-го Одеського кінофестивалю отримала американська стрічка "Вечеря в Америці".