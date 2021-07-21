У Нью-Йорку на Донеччині в жовтні відбудеться літературний фестиваль

2-3 жовтня у селищі міського типу Нью-Йорк Донецької області відбудеться літературний фестиваль.

Про це повідомила засновниця фестивалю, письменниця Вікторія Амеліна, пише "Читомо".

Організатор заходу громадська організація "Культурний елеватор", керівниця − Олександра Папіна (організаторка фестивалю "Кальміус" у Краматорську). Фокусна тема фестивалю - "Справжні імена. Справжні історії".

"Гостями Першого Нью-Йоркського літературного фестивалю стануть письменники та письменниці з трьох країн: Олена Стяжкіна, Сергій Жадан, Галина Крук, Сашко Дерманський, Катерина Міхаліцина, поетка з Нью-Йорка (США) Оленка Дженнінгз, Себастьян Гобер (Франція).

В межах фестивалю відбудеться конкурс есеїв для старшокласників Нью-Йорка, − нагородами для переможців стануть подорожі до Львова та Києва. Для участі в музичній програмі запросили відомого джазового контрабасиста Марка Токара.

Частину подій транслюватимуть український ПЕН та Форум Видавців.

"Ідея Нью-Йоркського Літературного Фестивалю з’явилася в мене відколи я почала їздити на Схід як письменниця − тобто фактично від початку війни. Річ у тім, що Нью-Йорк мені рідний − мій чоловік провів там значну частину дитинства, вся його родина з українського Нью-Йорка. Я вперше побувала в смт Нью-Йорк ще в 2005-му році. А у травні 2021-го я подзвонила рідним і спитала, чи варто робити в містечку літературний фестиваль. Після ствердної відповіді запропонувала Олександрі Папіній поїхати туди і познайомитися з тамтешніми активістами, які тоді ще тільки боролися за повернення селищу старої назви", − розповіла Амеліна.

Письменниця наголошує, що селище розташоване на лінії розмежування, в ньому залишилося близько десяти тисяч жителів. Також, на фестивалі будуть радими присутності українських військових.

Вона додала, що проєкт волонтерський і наразі не має фінансування, основні витрати покриває вона. Організатори планують зібрати гроші на платформі Спільнокошт, планують провести подію до нового локдауну.

"За Сталіна, в 1951-му році, наш Нью-Йорк перейменували в Новгородське. Так намагалися стерти пам’ять про європейську історію на Донеччині. Але в родині Амеліних завжди пишалися тим, що походять з українського Нью-Йорка. Нью-йоркці повернули своєму селищу справжнє ім’я, а наш Нью-Йоркський Літературний Фестиваль − повертатиме справжні історії", - зазначила засновниця фестивалю.

Нагадаємо, у 2018 році в Слов’янську відбувся фестиваль "Книжкова толока".