Поетична збірка Жадана "Новий правопис" отримала премію Дерека Волкотта

Всього в короткому списку премії було 19 претендентів.

Поетична збірка Сергія Жадана "Новий правопис" ("A New Orthography") отримала премію Дерека Волкотта.

Про це Жадан повідомив у фейсбуці.

"А поміж тим мій збірник "Новий правопис", який вийшов у видавництві "Lost Horse Press" у перекладі John Hennessy та Ostap Kin, отримав премію Дерека Волкотта, разом із книжкою Canisia Lubrin. Дякую перекладачам і видавцям - Волкотт для мене справді важливий автор, його ім'я наснажує і дозволяє далі бачити сенс у складанні рядків та римуванні слів. Спасибі, це велика честь", - написав він.

Літературна премія Дерека Волкотта - The Derek Walcott Prize for Poetry - це відзнака, що присуджується щорічно автору, який не є громадянином США за книжку, видану в минулому році. Премія у розмірі 1 тис. доларів США вручається видавництвом Arrowsmith Press у партнерстві з Фестивалем Дерека Волкотта та Бостонським театром драматургів.

У короткому списку разом із Сергієм Жаданом було 19 претендентів.

Нагадаємо, у лютому "Новий правопис" увійшов до цьогорічних фіналістів престижної літературної премії PEN America Literary Awards у номінації "Перекладна поезія".