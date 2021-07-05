Гостинний двір та МКІП: що робитиме міністерство для відновлення пам’ятки

Але, якщо ми будемо задаватися не питання «Хто винен?», а «Що робити?», погляд на цю проблему зміниться. Наше завдання врятувати та зберегти Гостиний двір. І не допустити будівництва торгового центру чи ще якоїсь комерційної діяльності в історичному місці, яке є магнітом і для киян, і для гостей міста.

В українському медіа-просторі тільки й розмов, що про Гостиний двір. Про те, кому він належить, хто відповідальний за простій і поступове знищення історичної будівлі в центрі столиці.

Фото: Макс Левин

Трохи екскурсу, для розуміння

Роками Гостинний Двір руйнувався. Якщо точніше, 8 років він покривався пилом, без даху і вікон. Тобто з моменту, як громадськість дізналася, що власники намагалися звести черговий ТЦ і не допустила цього – він і стоїть. Такий нераціональний підхід до використання пам’ятки, призвів до того, що все пішло на самоплив. З цього і отримуємо занедбаний стан і долю під знаком питання, яка затягнулася майже на десятиліття. Наголошу, що цьому сприя-ла передусім позиція та рішення попередніх держдіячів, які не враховували думку громадсь-кості та діяли лише задля власної вигоди.

Чому Гостиний двір став пам’яткою Національного значення?

Категорія пам’ятки була змінена 19 травня Кабміном, адже Гостинний двір – це пам’ятка, значення якої важливе не тільки для столиці, а й для всієї України. На жаль, на шляху до збереження Гостинного двору ми не побачили ані конструктивного діалогу, ані реальних дій з боку київської влади. Тому саме передача пам’ятки до категорії нацзначення допоможе пришвидшити процес порятунку.

Яке майбутнє у Гостиного двору: що у планах

29 червня відбулась офіційна передачу Гостиного двору на баланс МКІП. Тепер ми починає-мо діяти, а саме готуємо звернення до суду щодо незаконного знаходження охорони попередніх власників на території пам’ятки і їх виселення. Другий етап: зберемо робочу групу з питань концепції і організуємо зустрічі з активістами для напрацювання спільного бачення пам’ятки, як культурно-мистецького простору. І вже в подальшому – розробка проектно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи. Безпосередньо фінансування здійснюватиметься у межах програми «Велика реставрація».

Звичайно, Гостинний Двір у жодному випадку не буде переданий під приватну забудову. Ніяких жилих комплексів, магазинів, жодної хаотичної забудови. Цю пропозицію, впевнений, підтримує більшість. Задля прозорості процедури, до кожного кроку буде залучена громадськість і спільні пропозиції будуть оголошені публічно.

Підсумуємо

Історичний центр Києва має залишатися історичним. Точкові вкраплення сучасних модернових будівель в таких місцях не тільки псує архітектурний стиль районів, а й руйнує душу міста. Чого ми не допустимо.